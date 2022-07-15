أغرب تنفيذ لركلة ترجيح في تاريخ كرة القدم.. فيديو

المصدر: البيان

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شهدت نهائي كأس اتحاد ولاية أوجون النيجيرية، الذي جمع ريمو ستارز وإيجيبو يونايتد، لقطتين ربما تكونان بين الأغرب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

فبعد 90 دقيقة من اللعب، لم تهتز شباك أي من الفريقين، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح لتحديد الفائز.

وانتشرت لقطة وقوف حارس مرمى نادي ريمو ستارز، للتصدي لإحدى الركلات، ولقطة لتنفيذ لاعب آخر لنادي ريمو ستارز لإحدى الركلات، كالنار في الهشيم في مواقع التواصل لاجتماعي لغرابة اللقطتين.

ويبدو من خلال الفيديوهات المنتشرة، أن لاعبي فريق ريمو ستارز، كانوا يريدون خسارة المباراة عن قصد.

فخلال تنفيذ أحد لاعبي نادي إيجيبو لركلة ترجيحية، لم يحرك حارس مرمى ريمو ستارز ساكنا، وظل واقفا في مكانه منتظرا الكرة لتسكن شباكه.

ومع ذلك، لا يمكن مقارنة لقطة حارس مرمى ريمو ستارز بما قام به أحد زملائه، الذي سدد ركلة الترجيح في اتجاه خط التماس.

والطريف في الأمر، أن اللاعب أمسك برأسه متظاهرا بأنه لم يكن يقصد تضيع ركلة الترجيح بتلك "البشاعة".

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