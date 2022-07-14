تحديد موعد طرح تذاكر السوبر الأوروبي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إسبانية، موعد طرح تذاكر مباراة السوبر الأوروبي، المقرر إقامتها بين ريال مدريد (بطل دوري أبطال أوروبا)، وآينتراخت فرانكفورت (بطل الدوري الأوروبي)، 10 أغسطس المقبل، على ملعب الأولمبي هلسنكي في فنلندا.

وبحسب إذاعة "كوبي" الإسبانية، سيتم طرح تذاكر نهائي كأس السوبر الأوروبي 19 يوليو الجاري، مشيرة إلى أن أسعارها ستتراوح بين 40 يورو إلى 80 يورو.

وكان ريال مدريد تُوج ببطولة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على ليفربول في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما في مدينة باريس الفرنسية، بينما فاز آينتراخت فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي على حساب غلاسكو رينجرز بركلات الترجيح.

يذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا، قد شهد الكثير من أحداث الشغب قبل انطلاقه، بسبب ما وجدته جماهير ليفربول من صعوبة في حضور اللقاء نتيجة أزمات في التذاكر الخاصة بها.

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