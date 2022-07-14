كلوب يكشف موقف ليفربول من التعاقدات الجديدة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه يتوقع عدم إبرام ناديه لتعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشدداً على أن الأرقام المتداولة بشأن صفقة داروين نونيز المنضم حديثاً للريدز، غير صحيحة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "لا أتوقع المزيد من التعاقدات لأكون صادقاً، إذا لم يرغب أحد في الرحيل ولم يأتني أي لاعب لطلب الرحيل عن ليفربول، فلا أتوقع أن نقوم بتعاقدات جديدة".

وأضاف: "أرقام صفقة داروين نونيز المتداولة غير صحيحة، ولكن لا مشكلة في ذلك".

وعن إصابة ديوغو جوتا لاعب ليفربول، قال كلوب: "لقد تدرب معنا بالأمس ولكن لسوء الحظ تعرض لإصابة في نفس موضع الإصابة السابقة، وعلينا الانتظار لحين معرفة نتائج الفحص".

وكان جوتا تعرض لإصابة في أوتار الركبة، ومن المقرر أن يخضع لفحوصات طبية لتحديد برنامج علاجه للتعافي من الإصابة قبل بداية الموسم الجديد.

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