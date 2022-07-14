هالاند: جوارديولا سيساهم في تطويري.. ومتحمس لجنون الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف النرويجي آرلينغ هالاند المنضم حديثاً إلى صفوف مانشستر سيتي، كواليس جديدة في خطوة انتقاله إلى الفريق الإنجليزي، مشدداً على أن العمل مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتيسينز سيساهم في تطويره.

وقال هالاند في حواره مع صحيفة " The National News": "فيما يتعلق بالاستقرار في إنجلترا كل شيء على ما يُرام، والدي وعمي يقدمان لي المساعدة، ووالدي يعرف البلد والمنطقة، وأمر مهم أن يكون لديك دعماً حتى تصبح مُستقراً".

وأضاف: "لقد كان الأمر جنونياً في الدوري الإنجليزي على مدار السنوات الماضية، حيث تنافس بقوة ليفربول والسيتي وكذلك كلوب وجوارديولا، متحمس جداً لأن أصبح جزءا من هذا الجنون ومنافسة ليفربول علي كافة الألقاب، على مدار السنوات الماضية كان الأمر مثيراً، رأيته من بعيد ومتحمس لأن أصبح جزءا من هذا الجنون".

وواصل: "من الجيد بالنسبة لكرة القدم الإنجليزية أن تكون المنافسة بين الأندية على مستوى عالي، أعلم أن المنافسين يريدون إيقافي، إذا وضعوا لي خمسة لاعبين، فهذا سيعني توفير مساحة أكبر لزملائي في الفريق، أنا أحب المباريات الكبيرة، لعبت بالفعل ضد السيتي وليفربول، إنه شعور خاص بالنسبة لي، أعيش من أجل هذا الشعور، يمكنني تحقيق ما أريد تحقيقه هنا مع السيتي، لدينا الإمكانيات لذلك".

وتابع: "لا أفكر في الجوائز الفردية، فقط أريد أن يفوز السيتي، وأريد التعرف على اللاعبين والبدء في فهمهم، والتواصل معهم ومع الجماهير، يجب أن تمتلك فريقاً قوياً للفوز بأي شيء، إنه الأهم في كرة القدم".

وأردف: "أعتقد أن جوارديولا يُمكنه إضافة الكثير لي، سأحاول القيام بكل الأشياء التي تساعد على تطويري، وقت راحتي أقضيه في الاسترخاء، وقد ألعب الجولف، لقد اعتدت على لعب الجولف منذ أن كنت صغيراً".

وواصل هالاند، قائلاً: "عندما تحدثت مع والدتي أرادت مني أن أنتقل إلى إنجلترا لأنها عاشت هنا لأكثر من 10 سنوات، كنا نذهب دائماً إلى إنجلترا في إجازة لمشاهدة المباريات".

وعن خطوة انتقاله إلى مانشستر سيتي، قال هالاند: "كان من الممكن الذهاب إلى إنجلترا منذ سنوات ولكن أعتقد أن هذا كان الوقت المناسب، قبل ثلاث سنوات لم يكن السيتي يريدني لأنه كان لديه سيرخيو أغويرو في خط الهجوم، لذلك لم يكن هناك خياراً للمجيء إلى هنا".

وعن منتخب بلاده النرويج، قال هالاند: "أعتقد أنني نموذج يُحتذى به في النرويج وهذا شيء جميل، أريد مساعدة منتخب بلادي على العودة إلى البطولات الأوروبية وكأس العالم مثلما فعلنا قبل 20 عاما عندما لعب والدي، هدفي هو قيادة النرويج إلى نهائيات البطولات الكُبرى".

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