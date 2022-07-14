كريستيانو رونالدو يحسم موقفه من العرض السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير برتغالية، موقف النجم كريستيانو رونالدو مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من العرض الضخم المقدم له من أحد أندية الدوري السعودي، للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية ووسائل إعلامية أخرى، فجرت مفاجأة كبيرة بعدما أكدت أن هناك نادٍ سعودي (دون الكشف عن اسمه) قدم عرضاً بقيمة 300 مليون يورو، للتعاقد مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين، بواقع 30 مليون يورو لمانشستر يونايتد، و125 مليون يورو لرونالدو في الموسم الواحد، و20 مليون يورو لوكيله.

وبحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن كريستيانو رونالدو رفض العرض السعودي المقدم له.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو يسعى للانتقال إلى نادي أوروبي في الموسم المقبل، حال رحيله عن مانشستر يونايتد.

وأبدى رونالدو صاحب الـ 37 عاما في وقت سابق، رغبته في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد والانتقال إلى نادي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد.

وترفض إدارة مانشستر يونايتد رحيل رونالدو، الذي ينتهي تعاقده مع الشياطين الحُمر صيف 2023.

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