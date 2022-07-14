مدرب إيطاليا السابق عن محمد صلاح: مهاجم مثالي وأريد تدريبه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد أريغو ساكي مدرب منتخب إيطاليا وفريق ميلان السابق، رغبته في تدريب النجم المصري محمد صلاح، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي.

ووجهت صحيفة "لاجازيتا دييلو سبورت" الإيطالية، سؤالاً لأريغو ساكي عن اللاعب الذي يرغب في تدريبه، ليرد: "لابد أن يكون لاعباً يعرف أخلاقيات العمل دون تجاوزات لأفكاري، بالنسبة لي سأختار محمد صلاح".

وأردف: "دائماً أنظر إلى عقل اللاعب قبل أن أنظر إلى قدميه، يُمكنك أن تساهم في تطويره بالتدريبات، لكن لا يُمكنك أن تغير عقليته".

وأتم: "أحب مهاجمي ليفربول وأحب طريقة لعبهم، محمد صلاح قد لا يكون النجم المطلق، لكنه مثالي بالنسبة لرؤيتي للمهاجمين".



وكان محمد صلاح تُوج مع ليفربول بلقب هداف الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، بعدما أحرز 23 هدفاً بالمناصفة مع سون هيونغ مين نجم توتنهام.

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