مقابل مبلغ كبير.. ليفربول يعلن تجديد عقد رعاية قميصه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، تجديد عقد رعاية قميصه مع بنك «ستاندرد تشارترد»، لمدة 4 سنوات جديدة.

ووفقاً لموقع "ليفربول إيكو"، تبلغ قيمة العقد الجديد لرعاية قميص ليفربول أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني ويستمر حتى عام 2027، لتمتد الشراكة بين الطرفين 17 عاما متتالياً.

ويعد البنك هو الراعي الرئيسي لقميص ليفربول منذ سنوات طويلة، تحديداً منذ عام 2010، قبل أن ينجح النادي الإنجليزي في التوصل لاتفاق يقضي بتجديد عقد الرعاية لمدة 4 سنوات أخرى.

وأكد ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تجديد عقد رعاية القميص، من خلال نشر مقطع فيديو دعائي لهذه الشراكة المُمتدة.

وكان ليفربول خسر برباعية نظيفة من مانشستر يونايتد في أولى مبارياته الاستعدادية للموسم الجديد، التي أقيمت بينهما في تايلاند.

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