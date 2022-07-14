ديمبلي يجدد عقده مع برشلونة حتى عام 2024 (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر نادي برشلونة بيانا رسمياً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه تجديد عقد لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، حتى عام 2024.

وكتب حساب برشلونة، عبر "تويتر": "ديمبلي جدد عقده مع الفريق ليستمر حتى 30 يونيو 2024".

وانضم عثمان ديمبلي إلى صفوف برشلونة صيف 2017، قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني، بعقد مدته خمس سنوات ينتهي في صيف 2022، قبل أن ينجح النادي الإسباني في الحفاظ على لاعبه لموسمين جديدين.

وكانت إدارة برشلونة بدأت مفاوضات مكثفة خلال الأشهر الماضية مع ديمبلي ووكيله، لتجديد عقد المهاجم الفرنسي واستمراره في قلعة كامب نو مدة جديدة، ولكن تأخر الأمر بسبب مطالب عثمان المالية، قبل أن يتوصل الطرفين في النهاية لاتفاق حول تمديد عقده لموسمين آخرين.

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