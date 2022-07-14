تعيين الكوري "سون" سفيراً عالمياً للنوايا الحسنة لـ "الفاو"

المصدر: يونهاب

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تم تعيين نجم كرة القدم "سون هيونغ-مين"، اللاعب في نادي "توتنهام هوتسبير" والذي يبلغ من العمر 30 عاما، في منصب السفير العالمي للنوايا الحسنة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وأقيمت أمس الأربعاء مراسم تعيين "سون هيونغ-مين" سفيرا للنوايا الحسنة على ملعب كأس العالم في سيئول، قبل بدء المباراة الأولى من بطولة "Coupang Play Series"، والتي جمعت بين فريق الدوري الكوري ونادي "توتنهام".

وتعتبر منظمة الأغذية والزراعة أكبر مؤسسة إنسانية عالمية تقدم المساعدات الغذائية إلى أكثر من 100 مليون نسمة سنويا، وقد نالت المنظمة جائزة نوبل للسلام عام 2020.

وأوضحت المنظمة أن "سون هيونغ-مين" سيساهم في تسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها ملايين ممن ينامون بدون تناول أي طعام، ودعوة العالم إلى التحرك العاجل للقضاء على المجاعات، من خلال الاستفادة من شعبيته العالمية وتأثيره القوي.

وكان "سون هيونغ-مين" قد تطوع بالمساهمة بصوته في الفيديو الذي يعرِّف بأنشطة المنظمة العام الماضي.

وقال "سون" عبر المنظمة: "لقد واجهت كثيرا من الصعوبات أثناء العيش في الخارج بعيدا عن عائلتي منذ مرحلة المراهقة، لكنني تغلبت على هذه الصعوبات بسلاسة من خلال تفكيري الإيجابي وشجاعتي. وأنا واثق بأن هذه الخبرات أعطتني الشجاعة التي يمكن من خلالها أن أساعد من يقعون في مأزق كبير. وسأدعو العالم إلى تحقيق السلام والاستقرار من خلال القضاء على ظاهرة الجوع العالمية كسفير للنوايا الحسنة".

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