صلاح يتسبّب في سخرية عارمة من نجم ليفربول الجديد.. فيديو

المصدر: البيان

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تسبب المصري محمد صلاح، في تعرض الوافد الجديد لنادي ليفربول الانجليزي المهاجم الدولي الأوروغوياني داروين نونيز، لسخرية عارمة في ظهوره الأول مع "الريدز".

وشارك نونيز، الذي انضم لليفربول هذا الصيف قادما من بنفيكا، بديلا خلال المباراة الودية التي خاضها "الريدز" ضد غريمه مانشستر يونايتد أول أمس الثلاثاء، في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمهاجم الأوروغوياني وهو يهدر برعونة فرصة تسجيل هدف محقق في مرمى يونايتد.

ففي إحدى الهجمات، استلم نجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، الكرة على مشارف منطقة الجزاء، قبل أن يرسل كرة مركزة على يمين حارس مرمى مانشستر يونايتد، لكنها ارتطمت بالقائم لتستقر أمام نونيز، الذي سددها بغرابة قوية وعالية لتذهب فوق إطار المرمى.

وبسبب هذه اللقطة تعرض المهاجم الأوروغوياني لسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بينما تلقى صلاح إشادة واسعة.

ونشر أحد الرواد صورة مركبة يظهر فيها نونيز في تدريبات ليفربول وهو يسدد الكرة بنفس الطريقة التي سدد بها في مباراة مانشستر يونايتد، وكتب ساخرا:

يقولون أن الممارسة تجعل داروين نونيز مثاليا.

وكتب آخر مشيدا بصلاح: ما عليكم من نونيز بس صلاح كيف ركنها بين ثلاثة لاعبين كذا أقسم بالله خيالي.

وأعاد آخرون نشر فيديو الفرصة المهدورة من قبل نونيز وأرفقوها بتعليقات ساخرة:

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