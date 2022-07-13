تشيلسي يعلن تعاقده مع رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي

المصدر: أ ف ب

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أصبح اللاعب الدولي رحيم سترلينغ أول صفقة يبرمها نادي تشلسي منذ أن استحوذ عليه كونسورتيوم أميركي يقوده الأمريكي تود بوهلي، منهيا حقبة دامت سبع سنوات في مانشستر سيتي.

وقال نادي "البلوز" في بيان على موقعه على الإنترنت "انضم نجم انجلترا رحيم سترلينغ إلى تشلسي قادمًا من مانشستر سيتي بعقد مدته خمس سنوات".

وكان سترلينغ غرّد على موقع تويتر رسالة الوداع "سبعة مواسم، 11 لقباً كبيراً، حياة غنية بالذكريات. يا له من مسار!".

تابع اللاعب "وصلت إلى مانشستر بعمر العشرين. أرحل اليوم كرجل. شكرا لدعمكم الصادق. تشرّفت بارتداء قميص مانشستر سيتي".

بحسب سكاي، فان اللاعب الذي خاض 77 مباراة دولية، سينتقل مقابل 47.5 مليون جنيه استرليني (نحو 56 مليون دولار)، فيما تحدثت بي بي سي عن صفقة بقيمة 50 مليون جنيه (نحو 59 مليون دولار).

وأحرز سترلينغ، 27 عاماً، لقب الدوري الإنكليزي أربع مرات مع سيتي منذ انضمامه من ليفربول في 2015، ولعب دوراً أساسياً في التشكيلة في أول مواسمه على ملعب الاتحاد. سجل لاعب تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا 131 هدفاً في 337 مباراة مع سيتي.

وتراجع موقعه داخل تشكيلة الفريق الأزرق، مع قدوم جاك غريليش مقابل 100 مليون جنيه، في رقم قياسي ضمن البريميرليغ، وبروز فيل فودن خريج أكاديمية النادي.

وكان سيتي عزّز خياراته الهجومية للموسم الجديد بالتعاقد مع النروجي إرلينغ هالاند والأرجنتيني خوليان ألفاريس.

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