رحيم ستيرلينغ يعلن رحيله عن مانشستر سيتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نشر رحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي رسالة يودع بها جماهير النادي الإنجليزي، ويعلن فيها رحيله عن صفوف السيتيسينز.

وقال ستيرلينغ: "لقد كان شرفاً أن أرتدي قميص مانشستر سيتي، وصلت إلى هنا بعمر الـ 20، واليوم أغادر كرجل".

وأضاف: "إلى جميع العاملين والطاقم التدريبي الذين لعبوا دوراً كبيراً في تطوري إلى زملائي في الفريق، وإلى عمال غرفة الملابس، أشكركم وأكن لكم كل الاحترام".

وتعاقد مانشستر سيتي في صيف 2015 مع رحيم ستيرلينغ، في صفقة بلغت قيمتها 49 مليون جنيه أسترليني.

وحقق ستيرلينغ العديد من النجاحات مع مانشستر سيتي، وخاض مع السماوي 339 مباراة سجل خلالها 131 هدفاً، وصنع 95 هدفاً آخر، وتوج بعشرة ألقاب.

يذكر أن هناك تقارير عالمية أشارت إلى أن ستيرلينغ قريباً من الانتقال إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي.

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