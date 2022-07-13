زوجة ليفاندوفسكي تكشف عن ناديه الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت آنا ليفاندوفسكا زوجة النجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، عن ناديه الجديد وذلك بطريقة غير مباشرة.

وقامت آنا بمتابعة حساب برشلونة الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ولم تتوقف عند ذلك بل قامت أيضاً بمتابعة بعض الحسابات المرتبطة بالفريق الكتالوني مثل حساب جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، وألكسيا بوتيلاس لاعبة فريق السيدات بالبرسا، وذلك وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وكان ليفاندوفسكي أعلن بشكل واضح رغبته في الانتقال إلى صفوف برشلونة وخوض تجربة جديدة خارج بايرن ميونخ، ولكن البافاري لم يتوصل لاتفاق مع النادي الكتالوني، حول انتقال اللاعب إلى صفوفه.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أنه من المتوقع أن يقدم برشلونة عرضاً نهائياً للتعاقد مع ليفاندوفسكي وستكون قيمته حوالي 50 مليون يورو، وقد يوافق البايرن على هذا العرض، خاصة بعد تعاقده مع السنغالي ساديو ماني قادماً من ليفربول الإنجليزي.

وتأتي رغبة تعاقد برشلونة مع ليفاندوفسكي، بناءً على طلب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني، الذي يرغب في تدعيم الخط الأمامي بصفوف فريقه خلال الموسم المقبل.

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