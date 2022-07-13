واين روني يعود إلى الدوري الأمريكي من جديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي دي سي يونايتد الأمريكي تعيين الإنجليزي واين روني، مديراً فنياً للفريق، بداية من الموسم الجديد.

وكان روني رحل عن تدريب نادي ديربي كاونتي الإنجليزي مؤخراً، بعد هبوطه لدوري الدرجة الثالثة بسبب المشاكل المالية.

وأصدر النادي الأمريكي بيانا رسمياً، أعلن فيه تعيين روني كمدرب جديد للفريق دون الكشف عن مدة التعاقد أو راتبه.

وأكد نادي دي سي يونايتد أن تشاد أشتون المدير الفني المؤقت للفريق الأمريكي، سيظل على رأس القيادة الفنية لحين حصول روني على تأشيرة العمل الخاصة به.

يذكر أن روني لعب بين صفوف نادي دي سي يونايتد لمدة موسمين، وحقق نجاحات مع الفريق الأمريكي.

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