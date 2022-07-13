مانشستر سيتي يمدّد عقد الإسباني رودريغو حتى 2027

المصدر: وام

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أمس أن لاعب خط الوسط رودريغو وقع على تمديد عقده مع الفريق لمدة 3 سنوات إضافية ليستمر حتى يونيو 2027.

وكان رودريغو انضم لصفوف مانشستر سيتي في صيف 2019، وخاض معه 151 مباراة في غضون 3 مواسم بخلاف خوضه 33 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني.

وقال اللاعب إنه يشعر بأن مانشستر سيتي هو أفضل مكان يلعب فيه ويتطور فيه مستواه.

وأوضح في تصريحات نشرها موقع النادي: "انضمامي إلى مانشستر سيتي في 2019 كان أفضل قرار في مسيرتي الكروية.. أحببت كل ثانية قضيتها في الفريق. المشجعون كانوا مدهشين تجاهي، وشعرت بدعم تام من النادي، والمدرب حرص على تحفيزي يوميا".

وأضاف: "تطور مستواي كثيرا كلاعب، وأود توجيه الشكر إلى جوسيب غوارديولا؛ المدير الفني للفريق، وجميع أفراد الطاقم التدريبي. جميعهم حرصوا على مساعدتي".

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