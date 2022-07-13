مشجعة تايلندية لصلاح: "بحق النبي محمد" امنحني قميصك (فيديو)

المصدر: البيان

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طلبت إحدى المشجعات، التي تواجدت في ملعب "راجامانجالا" الدولي في بانكوك لمتابعة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، بطريقة مثيرة الحصول على قميص المصري محمد صلاح.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمشجعة عقب نهاية المباراة، وهي تترجى نجم ليفربول، صلاح، ليمنحها قميصه.

ورفعت المشجعة لافته مكتوب عليها "محمد صلاح نحن نحبك.. بحق النبي محمد أرجوك أعطيني التيشيرت".

ولم يتبين ما إن كان صلاح قد استجاب أو حتى انتبه لطلب المشجعة التايلاندية.

ولم يشارك صلاح في المباراة، التي خسرها ليفربول برباعية دون رد، لكنه دخل بديلا في نصف الساعة الأخير من اللقاء.

وهذه هي المباراة الأولى لليفربول ومانشستر يونايتد ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد (2022-2023).

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