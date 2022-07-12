رونالدو يكشف عن رغبته في اللعب بجوار ميسي.. والنادي الفرنسي يرد

المصدر: البيان

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كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، عن رغبة النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو باللعب إلى جوار ليونيل ميسي.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن رونالدو وعبر وكيل أعماله، عرض خدماته على نادي باريس سان جيرمان، المدجج بالنجوم.

وكانت الأنباء قد أشارت مؤخرا لرغبة النجم البرتغالي الصريحة بالخروج من مانشستر يونايتد، والانتقال لفريق ينافس في دوري أبطال أوروبا.

وآخر الأندية التي قد يرغب رونالدو بالانضمام لها، نادي باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك وفق صحيفة "لو باريزيان" الثلاثاء.

ولكن الرد جاء سريعاً من إدارة بطل فرنسا، التي أكدت لوكيل أعمال اللاعب، أن النادي غير مهتم بالتعاقد مع رونالدو الآن.

وقالت الصحيفة الباريسية: "إدارة باريس سان جيرمان أخبرت وكلاء رونالدو بأنه لا مكان لرونالدو في باريس حاليا".

وكثرت الأنباء مؤخرا حول رغبة سان جيرمان بالتوقيع مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وضمه للعب إلى جوار النجمان الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت مصادر أوروبية قد أشارت إلى تواصل وكيل أعمال رونالدو مع أندية كبرى في أوروبا، بهدف التعاقد مع اللاعب، ومنها بايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وتشلسي الإنجليزي.

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