مانشستر يونايتد يقسو على ليفربول برباعية ودياً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فاز مانشستر يونايتد على ليفربول برباعية نظيفة، خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في تايلاند، ضمن استعداداتهما لمنافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي.

بدأ ليفربول المباراة بضغط هجومي، وبالفعل أهدر فرصة محققة عن طريق لويس دياز، بعدما تعاطف القائم مع اليونايتد، وعلى عكس سير اللعب نجح مانشستر يونايتد في تسجيل الهدف الأول عن طريق جادون سانشو في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وواصل اليونايتد هجومه، ونجح فريد في تسجيل الهدف الثاني بطريقة رائعة بالدقيقة 30، وبعدها بثلاث دقائق استطاع أنتوني مارسيال أن يستخلص الكرة من دفاعات ليفربول، لينفرد بمرمى أليسون ثم سدد الكرة بقوة سكنت الشباك، معلناً تقدم اليونايتد بثلاثية نظيفة في 33 دقيقة فقط من أحداث الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني، سيطر ليفربول على الكرة ولكن دون فاعلية حقيقية، وأجرى يورجن كلوب عدة تغييرات كان أبرزها الدفع بالدولي المصري محمد صلاح، وكذلك داروين نونيز، لتنشيط الخط الهجومي في الريدز.

وكاد نونيز أن يسجل بعدما استلم الكرة وسدد بقوة لكن مرت الكرة خارج المرمى، واعتمد اليونايتد على الهجمات المرتدة بشكل أكبر في الشوط الثاني، وفي الدقيقة 76 سجل فاكوندو بيليستري، الهدف الرابع لصالح الشياطين الحمر بعد تمريرة رائعة من ديالو.

وحاول ليفربول الاعتماد على جبهة صلاح مع أرنولد، ولكن دفاعات مانشستر يونايتد وقفت عائقا أمام رغبة الريدز في التسجيل، وكاد صلاح أن يسجل هدفاً لصالح الريدز، ولكن اصطدمت الكرة بالقائم الذي تعاطف مع اليونايتد للمرة الثانية.

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