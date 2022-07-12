منع بث مباريات كأس ألمانيا في روسيا

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه لن يسمح للتليفزيون الروسي ببث مباريات كأس ألمانيا موسم 2023/2022، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وانتهى العقد الخاص بأحقية روسيا في بث مباريات كأس ألمانيا بنهاية الموسم المنقضي، قبل أن يقرر الاتحاد الألماني عدم توقيع عقد جديد.

وكان الاتحاد الألماني أعلن في وقت سابق، أنه سيتبرع بقيمة العقد السابق لأعمال خيرية.

وتوج لايبزيغ بلقب كأس ألمانيا الموسم الماضي، بعد فوزه على فرايبورغ 2/4 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

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