فابينيو: محمد صلاح أسطورة ليفربول حالياً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق البرازيلي فابينيو تافاريس لاعب ليفربول، على استمرار زميله المصري محمد صلاح في صفوف الريدز، بعد تمديد عقده حتى عام 2025.

وأعرب فابينيو عن سعادته في تصريحات مصورة، على هامش تواجده في تايلاند رفقة ليفربول، لخوض فترة تحضيرية استعدادا للموسم الجديد، حيث قال: "نحن في غاية السعادة من أجل محمد صلاح، نحن سعداء كوننا سنراه يواصل اللعب لصالح ليفربول، هو أسطورة لهذا النادي في الوقت الحالي".

وأضاف: "أعتقد أن صلاح قادر أن يصبح أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول، أنا في غاية السعادة من أجله، بالطبع هو سيواصل تسجيل الأهداف وتقديم أفضل مستوياته".

وكان ليفربول أعلن تمديد عقد محمد صلاح، بعد مفاوضات استغرقت وقتاً طويلاً، ليستمر الدولي المصري بين صفوف الريدز لفترة أطول.

ويلعب ليفربول مع مانشستر يونايتد ودياً في تايلاند، اليوم الثلاثاء، على هامش استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد.

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