تهديدات بالقتل تمنع ليفاندوفسكي من اصطحاب أسرته إلى ميونخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير ألمانية، سبب عودته روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البايرن، إلى مدينة ميونخ الألمانية دون اصطحاب زوجته وأطفاله.

وكان ليفاندوفسكي انضم صباح اليوم الثلاثاء، لزملائه في بايرن ميونخ للخضوع لإجراءات الكشف الطبي اللازمة، استعدادا للموسم الجديد، بعد فشل انتقاله إلى برشلونة حتى هذه اللحظة.

وبحسب قناة "سبورت 1" الألمانية، فإن ليفاندوفسكي عاد إلى مدينة ميونخ بدون زوجته وأطفاله، بسبب تلقيه تهديدات بالقتل عبر الإنترنت من جانب جماهير البايرن الغاضبة، بسبب رغبته في الرحيل عن صفوف البافاري والانتقال إلى برشلونة.

وأشارت القناة الألمانية إلى أن ليفاندوفسكي يأمل في إتمام عملية الانتقال إلى برشلونة بشكل سريع، ولكن بايرن ميونخ لم يتلق عرضاً جديداً من برشلونة حتى الآن، حيث يرغب النادي الألماني في الحصول على ما لا يقل عن 50 مليون يورو من أجل السماح للاعبه البولندي بالرحيل عن صفوفه.

ولم يشارك ليفاندوفسكي في تدريبات البايرن الجماعية اليوم الثلاثاء، ولكنه خضع للفحوصات الطبية وكذلك اختبارات الأداء رفقة زملائه في الفريق الألماني.

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