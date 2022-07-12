مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد نجم الفريق

المصدر:
  • دبي - سارة عبدالباقي
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أعلن نادي مانشستر سيتي، تجديد عقد نجم الفريق الإنجليزي، الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري".

وكتبت الحسابات الرسمية لنادي مانشستر سيتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "وقع رودريغو هيرنانديز على تمديد جديد لعقده مع مانشستر سيتي لمدة 3 سنوات".

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وتابعت: "هي صفقة تعني أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما سيبقى مع النادي حتى يونيو 2027".

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ويسعى مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه من خلال تجديد عقد نجومه وضم صفقات قوية أيضاً، أملاً في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.

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وانضم رودري إلى مانشستر سيتي عام 2019، قادماً من أتلتيكو مدريد، وخلال هذه الفترة شارك اللاعب الإسباني مع مانشستر سيتي في 151 مباراة، سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 9 أهداف أخرى، وحقق 5 ألقاب مع السيتيزن حتى الآن.

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كلمات دالة:
  • مانشستر سيتي،
  • رودريغو هيرنانديز ،
  • الدوري الإنجليزي
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