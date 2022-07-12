مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد نجم الفريق

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي مانشستر سيتي، تجديد عقد نجم الفريق الإنجليزي، الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري".

وكتبت الحسابات الرسمية لنادي مانشستر سيتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "وقع رودريغو هيرنانديز على تمديد جديد لعقده مع مانشستر سيتي لمدة 3 سنوات".

وتابعت: "هي صفقة تعني أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما سيبقى مع النادي حتى يونيو 2027".

ويسعى مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه من خلال تجديد عقد نجومه وضم صفقات قوية أيضاً، أملاً في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.

وانضم رودري إلى مانشستر سيتي عام 2019، قادماً من أتلتيكو مدريد، وخلال هذه الفترة شارك اللاعب الإسباني مع مانشستر سيتي في 151 مباراة، سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 9 أهداف أخرى، وحقق 5 ألقاب مع السيتيزن حتى الآن.

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