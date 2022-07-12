لحمايته من إغراءات الأندية.. مانشستر سيتي يجهز مكافأة لرياض محرز

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصبح الدولي الجزائري رياض محرز قريباً من تمديد عقده مع مانشستر سيتي، للاستمرار بين صفوف النادي الإنجليزي فترة جديدة.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن رياض محرز الذي يمتد عقده مع السيتيزن حتى عام 2023، على وشك تجديد عقده مع السيتي، لمدة موسمين جديدين.

ويعتبر رياض محرز هو هداف مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي، حيث سجل 24 هدفاً في جميع المسابقات، منها 7 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانضم محرز إلى مانشستر سيتي عام 2018 قادماً من ليستر سيتي مقابل 67 مليون يورو، وخاض مع السماوي 189 مباراة تحت قيادة بيب جوارديولا، سجل خلالها 63 هدفاً، وصنع 43 هدفاً آخر.

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