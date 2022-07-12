بعد توليه قيادة منتخب مصر.. ماذا قدم فيتوريا في آخر محطاته التدريبية؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت الساعات الماضية، إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم، تعاقده مع البرتغالي روي فيتوريا، لتولي تدريب منتخب الفراعنة خلفاً لإيهاب جلال، بعقد يمتد لأربع سنوات مقبلة.

وسبق لفيتوريا صاحب الـ 52 عاما، خوض عدة تجارب تدريبية في بلاده، أبرزها مع بنفيكا بين عامي 2015 و2019، كما قاد النصر السعودي في تجربته العربية الوحيدة، وكانت آخر محطاته مع فريق سبارتاك موسكو الروسي، حيث تولى تدريبه من يناير وحتى ديسمبر 2021.

وتميز فريق سبارتاك موسكو الروسي تحت قيادة روي فيتوريا بالشخصية القوية في بطولة الدوري الأوروبي، فبعد خسارته من بنفيكا البرتغالي في تصفيات دوري أبطال أوروبا ومشاركته في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، أظهر الفريق الروسي أداءً مميزاً، جعله ينفرد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في البطولة.

وخاض فريق سبارتاك موسكو الروسي في دور المجموعات 6 مباريات، فاز في 3 مباريات منها وتعادل مباراة وخسر مباراتين، وتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط متفوقاً على نابولي الإيطالي صاحب المركز الثاني، ومُسجلاً 10 أهداف في 6 مباريات، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف.

وتواجد في مجموعة سبارتاك بالدوري الأوروبي، نابولي، وليستر سيتي، وليغيا وارسو، حيث خسر سبارتاك موسكو من ليغيا وارسو بهدف دون رد، ثم فاز على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعاد ليخسر من ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ثم تعادل مع ليستر بهدف مقابل هدف، ثم فاز على نابولي بهدفين مقابل هدف، وأخيراً فاز على ليغيا وارسو بهدف دون رد.

ورحل فيتوريا عن سبارتاك موسكو الروسي، بسبب تدهور النتائج في بطولة الدوري، خاصة بعد آخر هزيمة تلقاها أمام فريق سوتشي بثلاثية نظيفة، ليتراجع الفريق إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الروسي برصيد 23 نقطة.

وأصدر النادي الروسي وقتها بيانا رسمياً أعلن خلاله رحيل فيتوريا، رغم النتائج المميزة على مستوى الدوري الأوروبي.

وخلال آخر 5 مباريات قادها فيتوريا مع سبارتاك موسكو الروسي في بطولة الدوري المحلي، تعادل مرتين، وخسر مرتين، وحقق الفوز في لقاء وحيد فقط.

وقاد فيتوريا فريق سبارتاك موسكو الروسي بشكل إجمالي في 26 لقاء، فاز في 9 مباريات منها، وتعادل 6 مباريات، وخسر 11 مباراة، وسجل الفريق الروسي تحت قيادته 30 هدفاً واستقبلت شباكه 39 هدفاً.

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