ليفاندوفسكي يعود إلى البايرن.. وبرشلونة يرفض الاستسلام (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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خضع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر النادي لفحوصات طبية واختبارات الأداء اللازمة، التي يخضع لها جميع لاعبي البايرن، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وكان ليفاندوفسكي أعلن بشكل واضح رغبته في الانتقال إلى صفوف برشلونة وخوض تجربة جديدة خارج بايرن ميونخ، مهدداً النادي الألماني بعدم انضمامه إلى تدريبات الفريق، وفقاً لبعض التقارير العالمية.

وظهر ليفاندوفسكي في مقر النادي الألماني صباح اليوم الثلاثاء، للخضوع لاختبارات الفحص الطبي واختبارات الأداء، تمهيداً للانضمام إلى تدريبات بايرن ميونخ بشكل طبيعي، في ظل عدم توصل البايرن لاتفاق مع برشلونة، حول انتقال اللاعب إلى الفريق الكتالوني.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أنه من المتوقع أن يقدم برشلونة عرضاً نهائياً في الساعات المقبلة للتعاقد مع ليفاندوفسكي وستكون قيمته حوالي 50 مليون يورو، وقد يوافق البايرن على هذا العرض، خاصة بعد تعاقده مع السنغالي ساديو ماني قادماً من ليفربول الإنجليزي.

وتأتي رغبة تعاقد برشلونة مع ليفاندوفسكي، بناءً على طلب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني، الذي يرغب في تدعيم الخط الأمامي بصفوف فريقه خلال الموسم المقبل.

#ليفاندوفسكي في مقر نادي #بايرن_ميونخ صباح اليوم الثلاثاء، للخضوع لاختبارات الفحص الطبي استعدادا للموسم الجديد#البيان_الرياضي pic.twitter.com/M0axMkQmIi — البيان الرياضي (@AlBayanSports) July 12, 2022

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