تفاصيل جديدة في أزمة بيكيه مع شاكيرا

المصدر: وكالات

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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن مفاجأة جديدة، في الأزمة التي أدت إلى انفصال مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه عن نجمة الغناء الكولومبية شاكيرا.

فبعد مزاعم إنشاء بيكيه علاقة بامرأة أخرى ظهرت معه في صورة بإحدى الحفلات فقد تم تأكيد أن بيكيه قطع علاقته بصديقته الجديدة، التي يعتقد أنه ارتبط بها اخيراً

كما تم الكشف عن أن لاعب برشلونة يسعى حالياً للوصول إلى اتفاق مع شاكيرا، لوضع أرضية مشتركة تحدد شكل العلاقة بينهما في المرحلة المقبلة، لا سيما فيما يخص مستقبل طفليهما.

ويكمن الخلاف الأساسي بين بيكيه وشاكيرا حاليا في محل الإقامة، حيث يريد الأول أن تبقى صديقته السابقة مع طفليهما في مدينة برشلونة، بينما تخطط المطربة للمغادرة إلى الولايات المتحدة مع ابنيهما.

يذكر أن العلاقة بين بيكيه وشاكيرا من بين أشهر العلاقات التي جمعت نجوم الرياضة والفن عالمياً، وشكل نبأ انفصالهما صدمة كبيرة بين أوساط المشاهير بعد علاقة استمرت أكثر من 11 عاماً وأثمرت عن طفلين.

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