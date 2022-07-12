رونالدو واليونايتد.. شد وجذب

المصدر: بانكوك - أ ف ب

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استمرت حكاية البرتغالي كريستيانو رونالدو وناديه الحالي مانشستر يونايتد، بين شد وجذب، وتأكيدات باستمراره في النادي، وتقارير تشير لاقتراب رحيله، وآخر حلقات مسلسل «رونالدو واليونايتد» تصريح مدرب الفريق الإنجليزي إريك تن هاغ، والذي أكد أن كريستيانو رونالدو «ليس للبيع»، في خضم شائعات عن رحيل النجم البرتغالي غذّاها تغيّبه عن جولة لـ«الشياطين الحمر» في تايلاند.

وقال تن هاغ من بانكوك حيث يلتقي فريقه مع ليفربول اليوم: إن «كريستيانو ليس للبيع، إنه جزء من خططنا. أنا أستعد للموسم المقبل معه». ولم يسافر الفائز خمس مرات بالكرة الذهبية مع زملائه في الفريق الجمعة بسبب «مشكلة عائلية» بحسب ناديه، لكن الصحافة الإنجليزية تتحدث منذ أسابيع عن رغبته في الانتقال هذا الصيف.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى رغبة المهاجم البالغ 37 عاماً، والذي ينتهي عقده عام 2023، في الرحيل عن النادي الغائب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد موسم مخيّب في الدوري المحلي أنهاه في المركز السادس.

وغطّت مسألة مصير رونالدو على مشروع إعادة الهيكلة الواسع الذي بدأه المدرب السابق لأياكس الهولندي، الساعي إلى تعزيزات «في خط الوسط وفي الهجوم». وقال الهولندي: «لدينا فريق جيد لديه الإمكانات. إذا كانت هناك فرصة للتعزيز، فإننا سننتهزها»، من دون التعليق على شائعة مواطنه فرنكي دي يونع لاعب وسط برشلونة الإسباني، الذي يسعى يونايتد إلى ضمه.

وتعد مواجهة ليفربول في بانكوك أول مباراة ودية ليونايتد بعد انتهاء الموسم.

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