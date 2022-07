فيديو.. لاعب يدخل التاريخ بأسوأ فرصة ضائعة في كرة القدم

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو للقطة غريبة في كرة القدم، حصدت ملايين المشاهدات، كان بطلها المهاجم وليام أكيو الذي يمثل منتخب جنوب السودان، وصنفت كأسوأ فرصة ضائعة في القرن، بسبب تصرف غريب.

وخلال مباراة بين ناديي فايلور إف سي وهاليفاكس واندريرز، بالدوري الكندي للمحترفين، سجلت الدقيقة 17 أغرب فرصة ضائعة في كرة القدم، وفقا لمتابعين اللعبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد أن نجح مهاجم فايلور، كريستيان أوكسني، بوضع الكرة فوق حارس هاليفاكس، وبدا أن فايلور سيتقدم بالنتيجة بينما تدحرجت الكرة نحو المرمى، لكن حدث ما لم يكن متوقعا.

وبينما كانت الكرة تعبر خط المرمى، قام مهاجم فايلور وليام أكيو، بتشتيت الكرة على خط المرمى، ومنع هدف محقق لفريقه، بتصرف غير مسبوق من مهاجم يمنع هدفا بتشتيت كرة على الخط.

وظل اللاعبين مذهولين للحظات بعد اللقطة، دون أن يجدوا تفسيرا لتصرف أكيو الذي بدا كأنه مدافع مخضرم بركله الكرة وإبعادها عن الهدف.

حتى معلق المباراة أصابه الذهول فقال: "لا أظن أنني رأيت شيئا مشابها لذلك في حياتي".

بينما وصف المتابعين اللقطة الغريبة بأنها أسوأ فرصة ضائعة في القرن، دون أن يجدوا مبررا لتصرف المهاجم الجنوب سوداني.

Bizarre scenes in the Canadian Premier League, where Valour FC's William Akio denied his own team a certain goalpic.twitter.com/l4ozLVsxem