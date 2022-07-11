سترلينغ على أعتاب تشلسي

المصدر: (لندن - أ ف ب)

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بات جناح مانشستر سيتي رحيم سترلينغ، في طريقه ليكون أول الصفقات الكبيرة لتشلسي، في عهد مالكه الجديد، الأمريكي تود بوهلي، إذ أفادت تقارير إعلامية أمس، باتفاق الناديين على الرسوم المالية لعملية الانتقال.

وأفادت شبكة «سكاي» الرياضية بأن الدولي الإنجليزي سيكلّف تشلسي 47.5 مليون جنيه إسترليني (57.1 مليون دولار)، بينما تعتقد «بي بي سي» أن القيمة تصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني، تتضمن المكافآت.

وكان نادي تشلسي قد وافق بحسب الصحافة أيضاً، على الشروط الشخصية لسترلينغ، وينتظر الفحص الطبي لتوقيع عقد قُدّرت مدّته بخمس سنوات.

وحقق الدولي الإنجليزي أربعة ألقاب في الدوري الممتاز، منذ انضمامه إلى سيتي من ليفربول في عام 2015، وسجّل 131 هدفاً في 337 مباراة، لكن بات مكانه كأساسي مهدداً، مع ضمّ جاك غريليش، العام الماضي، بالإضافة إلى بروز فيل فودن.

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