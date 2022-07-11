جماهير اليوفي تطالب دي ليخت بالبقاء

المصدر: (تورينو - د ب أ)

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استقبلت جماهير نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم المدافع ماتيس دي ليخت بحفاوة خلال إجرائه الفحص الطبي وطالبته بالبقاء في إيطاليا.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية كشفت أن نادي بايرن ميونخ الألماني ونادي تشيلسي الإنجليزي يسعيان إلى ضم الهولندي الدولي (22 عاماً).

ووقّع دي ليخت على أوتوغرافات للمشجعين والتقط معهم الصور. ونادى بعض المشجعين على دي ليخت قائلين: «ابقَ عندنا».

ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من يوفنتوس أو من بايرن ميونخ حول احتمال انتقال دي ليخت إلى ألمانيا.

وأجمعت تقارير إعلامية في إيطاليا على أن بايرن زاد مؤخراً من عرضه لضم دي ليخت إلى ما لا يقل عن 70 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت اللاعب.

ويتضمن عقد دي ليخت مع يوفنتوس المستمر حتى 2024 بنداً للتخارج مقابل دفع شرط جزائي بقيمة 120 مليون يورو للنادي الإيطالي.

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