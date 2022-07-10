أزمة جديدة .. ميسي يعارض رحيل نيمار عن سان جيرمان

المصدر: البيان

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كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن تفجر ازمة جديدة داخل اروقة نادي باريس سان جيرمان تهدد انطلاقته في الموسم الجديد متمثلة في وجود خلاف بين ليونيل ميسي وكيليان مبابي حول مستقبل البرازيلي نيمار مع الفريق.

وفقا للتقارير فإن مبابي أصبح لديه بعض القوة للتدخل في القرارات الإدارية التي يتخذها النادي بسبب ما يشترط عليه في العقد الجديد.

ويرغب اللاعب الفرنسي في رحيل نيمار عن الفريق بسبب عدم انضباطه وهو ما أشعل الخلاف بينه وبين ميسي.

النجم الأرجنتيني يرغب في استمرار نيمار أحد أقرب أصدقائه معه في الفريق بسبب مساهمته كلاعب وأيضا لدوره بين اللاعبين.

راديو مونت كارلو كان قد أشار إلى إمكانية رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي.

وأوضح تقرير راديو مونت كارلو أن التعليقات الأخيرة لناصر الخليفي رئيس النادي عن نيمار لم ترضيه مما يجعل التفكير حول رحيله أمرا ممكنا.

وأضاف التقرير أن باريس سان جيرمان لا يمانع رحيل البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية.

نيمار وصل إلى النادي الباريسي صيف 2017 قادما من برشلونة في صفقة مدوية كأغلى لاعب في التاريخ بعدما دفع سان جيرمان شرطه الجزائي 222 مليون يورو.

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