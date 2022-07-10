موعد جديد لبطولة كأس العالم للأندية 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تغيير موعد بطولة كأس العالم للأندية النسخة المقبلة.

وبحسب صحيفة "الاتحاد" السعودية، فإن "فيفا" يدرس ترحيل موعد بطولة كأس العالم للأندية التي كان مقرراً لها فبراير المقبل، لتقام بين مارس أو أبريل أو صيف 2023.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار "فيفا" بترحيل كأس العالم للأندية، يأتي بسبب أمور تسويقية، ولكن لم تكشف عن تفاصيل هذه الأمور.

ويحاول الاتحاد الدولي إنجاح منافسات كأس العالم للأندية، من خلال التعاقد مع راعي مميز قادر على تسويق البطولة بشكل قوي.

يذكر أن هناك ثلاثة أندية حسمت تأهلها للنسخة المقبلة من المونديال هي ريال مدريد الإسباني (بطل أوروبا)، والوداد المغربي (بطل إفريقيا)، وسياتل ساوندرز الأمريكي (بطل الكونكاكاف)، بينما لم يتم حسم هوية ممثلي أمريكا الجنوبية وآسيا ومنطقة أوقيانوسيا بالإضافة لممثل البلد المضيف، خاصة أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن البلد التي من المقرر أن تستضيف منافسات البطولة الدولية.

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