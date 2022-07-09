تغلبت على أُنس جابر.. ريباكينا تتربع على عرش ويمبلدون

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تربعت النجمة الكازاخية يلينا ريباكينا (المصنفة 23 عالمياً)، على عرش بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى لهذا الموسم.

وفازت يلينا ريباكينا في المباراة النهائية على التونسية أنس جابر (المصنفة الثانية عالمياً)، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 3/6 و2/6 و2/6، خلال ساعة و51 دقيقة.

ولم تتمكن أنس جابر من تحقيق أول ألقابها ضمن بطولات "غراند سلام" بالرغم من دخولها القوي في المباراة وانتزاعها نتيجة المجموعة الأولى، قبل أن تخسر المجموعة الثانية بسبب ارتكابها سلسلة من الأخطاء وإهدار فرص كثيرة لكسر إرسال اللاعبة الكازاخية.

وتفوقت يلينا ريباكينا بشكل واضح من الناحية البدنية وأفشلت كل محاولات أنس جابر في العودة بالنتيجة، لتفرض سيطرة مطلقة على المجموعتين الثانية والثالثة، وتنجح في تحقيق اللقب الثالث في مسيرتها الاحترافية.

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