سواريز يكشف حقيقة مزاملة ميسي في الدوري الأمريكي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد السابق، حقيقة ما تردد حول إمكانية انتقاله إلى الدوري الأمريكي، للعب في نادي انتر ميامي رفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي.

وقال سواريز في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "التواجد مع ميسي في انتر ميامي؟ الأمر ليس حقيقياً، هناك العديد من الأمور التي تُقال علينا كلاعبين، ولكن لا يُمكننا أن ننفي كل 24 ساعة بعض التقارير الإخبارية".

وأضاف: "نتركهم يتحدثون، ليونيل يمتلك مستقبلاً مع فريق باريس، ولا أعرف أين يرغب في الاعتزال".

وارتبط اسم لويس سواريز بأكثر من ناد خلال الفترة الأخيرة بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وكذلك ارتبط اسمه بالعودة إلى صفوف برشلونة الإسباني الذي تألق معه لفترة ليست بالقصيرة.

ويبحث لويس سواريز عن خوض تجربة جديدة يظهر خلالها بشكل قوى، عقب رحيله عن أتلتيكو مدريد بعد انتهاء عقده مع الفريق الإسباني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز