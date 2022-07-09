رسمياً.. «فيفا» يقرر تثبيت نظام الخمسة تبديلات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قراراته الرسمية التي تم اتخاذها خلال اجتماع المجلس، الذي يسن قوانين اللعبة.

وقرر الاتحاد الدولي السماح بخمسة تبديلات في مباريات كرة القدم بشكل دائم موسم 2023/2022، على ثلاث فترات فقط خلال وقت المباراة، أما التبديلات التي تُجرى في فترة الاستراحة وعقب نهاية الوقت الأصلي وقبل اللجوء لشوطين إضافيين، فلا تعد ضمن الثلاث فترات المسموح فيها بالتبديلات.

واتخذ "فيفا" قرارا أيضاً، بزيادة عدد اللاعبين على مقاعد البدلاء من 12 إلى 15 لاعباً.

وكانت المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق زيادة عدد التبديلات من ثلاثة إلى خمسة قبل عامين، تحديداً بعد استئناف النشاط الكروي بعد ظهور جائحة كورونا.

ومنذ ذلك الحين تم مد العمل بهذا القانون بشكل مؤقت، فيما كان الدوري الإنجليزي الوحيد بين الدوريات الكبرى الذي عاد للنظام القديم مباشرة، ولكن بعد اعتراض الأندية وعقب التصويت وافق مسؤولو المسابقة الإنجليزية على عودة نظام الخمسة تبديلات من جديد.

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