4 وديات.. مواعيد مباريات ليفربول استعدادا للموسم الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي ليفربول خطة استعداداته للموسم الجديد خلال جولته التحضيرية في تايلاند، حيث يخوض الفريق الإنجليزي الذي يقوده الألماني يورجن كلوب، أربع مباريات ودية استعدادا للموسم المقبل.

ويلتقي ليفربول في أول مبارياته الودية مع مانشستر يونايتد 12 يوليو الجاري، ثم يواجه كريستال بالاس في وديه جديدة يوم 15 من الشهر ذاته.

ويتقابل ليفربول مع نظيره لايبزيغ الألماني 21 يوليو الجاري، ثم سالزبورغ النمساوي 27 من الشهر ذاته، استعدادا للموسم الجديد.

وتوج ليفربول بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد خلال الموسم المنقضي، فيما فشل في حصد لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وأعلن ليفربول خلال الأيام الماضية، تمديد عقد الدولي المصري محمد صلاح، ليستمر "مو" مع الريدز حتى عام 2025.

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