هل يفرض مانشستر يونايتد عقوبة على رونالدو بسبب تغيبه عن التدريبات؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إنجليزية، عن موقف مانشستر يونايتد من فرض عقوبة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الإنجليزي الذي لم ينضم إلى تدريبات فريقه استعدادا للموسم الجديد، وبرر ذلك بأنه يعاني من مشاكل عائلية.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد لن يُعاقب كريستيانو رونالدو، بسبب غيابه عن التدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليونايتد يملك الحق في تغريم رونالدو لعدم وفائه بالتزامات تعاقده، حيث يؤثر غيابه على مبيعات القمصان والتذاكر الخاصة للنادي، بعدما اتجه الفريق إلى تايلاند لخوض رحلته الإعدادية للموسم الجديد، مؤكدة أن الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد ريتشارد أرنولد، فضل عدم معاقبة "الدون" لكونه يعاني من مشاكل عائلية جعلته يبقى في لشبونة كما قالت الصحيفة الإنجليزية.

وكانت تقارير عالمية، أكدت أن رونالدو يرغب في الرحيل عن صفوف اليونايتد، حيث يريد التواجد مع فريق يُنافس في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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