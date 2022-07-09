رياض محرز يُرزق بـ "ميلا" من الحسناء البريطانية تايلور وارد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

رُزق الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب مانشيستر سيتي، بمولودة، أمس الجمعة، من الحسناء البريطانية تايلور وارد.

وأعلنت سهرة أمس الجمعة، الحسناء البريطانية، تايلور وارد، عن وضع مولودتها الأولى من زوجها، رياض محرز.

ونشرت، تايلور وارد، صورة لابنتها الرضيعة، التي وضعتها يوم الفاتح يوليو الجاري، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أرفقتها بعبارة: "أسبوع بحبك.. ميلا محرز 01.07.22".

كما أطلق النجم الدولي الجزائري، رفقة زوجته اسم، ميلا، على ابنتهما الأولى لتُضاف لابنتيه من زوجته الأولى، ريتا جوهال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز