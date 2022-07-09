ليفربول يواجه يونايتد في بانكوك الثلاثاء

المصدر: (طوكيو - أ ف ب )

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يلتقي ليفربول ومانشستر يونايتد ودياً في بانكوك الثلاثاء المقبل،على ملعب راجامانغالا في بداية رحلة إعداد آسيوية للفريقين، ومن المتوقع غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن يونايتد «لأسباب عائلية»، وسط أنباء برحيله عن النادي، وتم التسويق للمباراة جيداً وتبلغ قيمة أرخص تذكرة نحو 140 دولاراً، وينتقل يونايتد بعد المباراة إلى أستراليا حيث يلاقي ملبورن فيكتوري، وكريستال بالاس واستون فيلا،أما ليفربول، فيواجه كريستال بالاس في سنغافورة.

ويشارك ليدز يونايتد وأستون فيلا في كأس أبطال كوينزلاند في أستراليا فيما يشدّ باريس سان جرمان،الرحال إلى اليابان، ويلعب 3 مباريات ودية ويتجه توتنهام إلى كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، ويطير أستون فيلا وكريستال بالاس وليدز يونايتد إلى سنغافورة وأستراليا.

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