عمرها ربع قرن.. القصة الكاملة لفشل انضمام زيدان إلى برشلونة بسبب كرويف

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سعى برشلونة للتعاقد مع زين الدين زيدان؛ أسطورة ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي والمنتخب الفرنسي، في تسعينيات القرن الماضي، وفق موقع "إسبانيا بالعربي".

ولعب زيدان في يوفنتوس على مدار 5 سنوات، من 1996 إلى 2001، قبل انتقاله إلى ريال مدريد لـ 5 سنوات أخرى حتى العام 2006.

ولكن بقي زيدان أحد أمهر اللاعبين الفرنسيين عبر التاريخ، هدفاً في مناسبات عديدة لغريم ريال مدريد الأزلي، برشلونة.

وسبق للراحل يوهان كرويف، المدرب السابق لبرشلونة، أن اعترف بأن زيدان كاد أن يوقع عقد تمثيل برشلونة في 1996، قبل انتقاله لليوفي، لكن إقالة المدرب الهولندي ورحيله عن كامب نو أوقفا الصفقة.

وقال كرويف قبل سنوات: “خلال عملي في برشلونة كنت اتفق على الصفقات الجديدة مع اللاعبين في يناير أو فبراير، وكنت أقود المفاوضات بنفسي”.

وواصل: “خلال موسمي الأخير في برشلونة كنت أتمنى التعاقد مع زيدان، ولكن عندما أقالتني إدارة برشلونة اتصلت بزيدان وشرحت له أن اتفاقنا بات لاغياً، وقام بتوجيه الشكر لي، وهذه كانت نهاية القصة”.

وانتقل زيزو في نفس الصيف، قبل أكثر من ربع قرن من الآن، من بوردو الفرنسي إلى البيانكونيري الذي توج معه بلقبين للدوري وتأهل مرتين لنهائي دوري أبطال أوروبا وحقق 3 ألقاب أخرى.

عام 2001 انتقل زيدان لريال مدريد، وفاز معه بلقب الليغا ومثله لدوري أبطال أوروبا ولقبين للسوبر الإسباني ولقب للسوبر الأوروبي وللإنتركونتينتال.

وتوج زيدان خلال تمثيل اليوفي، بكأسي العالم وأمم أوروبا مع منتخب فرنسا في 1998 و2000 على الترتيب، وفاز بجائزة أفضل لاعب في العالم 3 مرات، منها مرة كلاعب في الريال العام 2003 والكرة الذهبية مرة في 1998.

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