ليفربول يهنئ جماهيره بحلول عيد الأضحى المبارك
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هنأ نادي ليفربول الإنجليزي، جماهيره حول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول الناطق باللغة العربية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " في هذه الأيام المباركة نتمنى أن يحظى كل محبينا من العالم العربي والإسلامي بالخير والسعادة الدائمة".
وتابع: "كل عيد أضحى مبارك وأنتم في أحسن حال".
ويوافق غداً السبت 10 ذو الحجة 1443، 8 يوليو 2022، أول أيام عيد الأضحى المبارك.
في هذه الأيام المباركة نتمنى أن يحظى كل محبينا من العالم العربي والإسلامي بالخير والسعادة الدائمة 🙌— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 8, 2022
كل #عيد_أضحى_مبارك وأنتم في أحسن حال ❤️✨ pic.twitter.com/lru0MD4YVa