مانشستر يونايتد يعلن غياب رونالدو عن الرحلة التحضيرية للموسم الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قائمة الفريق التي ستغادر إلى تايلاند وأستراليا، لإقامة معسكر تدريبي هناك، استعدادا للموسم الجديد.

وتضم قائمة مانشستر يونايتد 31 لاعباً، بين الخبرات والناشئين فيما يغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن القائمة، حيث أرجع الشياطين الحمر سبب غيابه إلى طلبه الحصول على إجازة إضافية لمعالجة مشكلة عائلية.

وكانت تقارير إنجليزية، أشارت خلال الفترة الماضية إلى رغبة رونالدو مغادرة مانشستر يونايتد بعد فشل الفريق الإنجليزي في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وعدم دعم صفوف الشياطين الحمر بصفقات قوية للمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.

وجاءت قائمة مانشستر يونايتد في رحلته التحضيرية للموسم الجديد، على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا، توم هيتون، ناثان بيشوب، كوفار.

خط الدفاع: بايلي، دالوت، إيثان ليرد، فيكتور لينديلوف، ماجواير، مالسيا، لوك شاو، أليكس تيليس، توانزيبي، فاران، وان بيساكا.

خط الوسط: أماد ديالو، برونو فرنانديز، فريد، جيمس جارنر، حنبعل المجبري، زيدان إقبال، ماكتومناي، بيليستري، سافاج، دوني فان دي بيك.

خط الهجوم: شونج، إيلانجا، جراناتشو، مارسيال، راشفورد، سانشو.

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