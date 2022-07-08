الاتحاد الدولي يضع شروطاً صعبة أمام الاتحادات لتنظيم مونديال الأندية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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مازال الغموض يسيطر على مصير مسابقة كأس العالم للأندية 2022، حيث يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صمته حول موعد ومكان إقامتها.

ووفقاً لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الاتحاد الدولي وضع شروطاً غير مسبوقة أمام الدول الساعية لتنظيم مونديال الأندية، مثل دفع 25 مليون دولار رسوم طلب الاستضافة (غير قابل للاسترداد).

وأكدت الصحيفة أنه على الاتحادات الراغبة في تنظيم البطولة تحمُّل تكاليف الفرق المشاركة من سكن ومواصلات ومعيشة، كما اشترط "فيفا" أن تُحدد أربعة فنادق من فئة "5 نجوم" لاستضافة الفرق، و9 ملاعب للتدريب، وتحديد ملعبَين رئيسَين للعب المباريات عليهما، إضافة إلى الالتزام بتوفير متطلبات النقل التلفزيوني.

وكشفت الصحيفة أن نادي النصر السعودي يرغب في تقديم طلباً للاستضافة، ما يعني عودته للمشاركة في المسابقة بعد 22 عاماً من الغياب، حيث خاض النسخة الأولى عام 2000 بعدما رشحه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمشاركة، عقب فوزه بكأس السوبر الآسيوي عام 1998.

ويشارك في المسابقة 7 فرق 6 منها تمثل الاتحادات القارية والفريق السابع يمثل البلد المستضيف، غير أن رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو كان تقدم باقتراح بغية تجربته في نسخة 2021 بمشاركة 24 فريقاً، لكن الظروف التي خلفتها جائحة كورونا أجلت تنفيذ المقترح، وهو ما ترك الباب مفتوحاً أمام عدد الفرق التي ستشارك في النسخة المقبلة.

يذكر أن هناك ثلاثة أندية حسمت تأهلها للنسخة المقبلة من المونديال هي ريال مدريد الإسباني (بطل أوروبا)، والوداد المغربي (بطل إفريقيا)، وسياتل ساوندرز الأمريكي (بطل الكونكاكاف)، بينما لم يتم حسم هوية ممثلي أمريكا الجنوبية وآسيا ومنطقة أوقيانوسيا بالإضافة لممثل البلد المضيف.

وكانت دولة الإمارات استضافت النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية، وتوج بها نادي تشيلسي الإنجليزي.

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