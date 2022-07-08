والد النني: إبني سيصبح مدرباً لأرسنال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يرى ناصر النني، والد الدولي المصري محمد النني المحترف بصفوف أرسنال الإنجليزي، أن نجله سيصبح مدرباً لفريق أرسنال يوماً ما، عقب اعتزاله كرة القدم.

وقال ناصر النني في تصريحات تلفزيونية: "جميع لاعبي أرسنال يعشقون النني، ونجلي سيكون مدرباً للفريق يوماً ما".

وعن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، قال والد النني: "فترة كيروش مع منتخب مصر كانت مميزة، وإيهاب جلال تعرض للظلم بسبب عدم تواجد صلاح والنني معه، لذلك الظروف التي عمل بها كانت صعبة".

وأتم: "أفضل المدرب الأجنبي للمنتخب المصري، عن المدرب المحلي نظراً للخبرات".

الجدير بالذكر أن النني قام مؤخراً بتمديد عقده مع أرسنال لمدة موسم واحد، على أن ينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجديد 2023.

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