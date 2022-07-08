تريزيجيه يواجه أول أزمة مع فريقه الجديد طرابزون

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير تركية، عن تفاصيل الأزمة التي تواجه الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" مع فريقه الجديد طرابزون سبور التركي، الذي انتقل إلى صفوفه قبل أيام.

وبحسب صحيفة "Ajansspor" التركية، فإن اللاعب يعاني من أزمة في الحصول على تأشيرة السفر إلى دولة سلوفينيا، من أجل الانضمام لفريقه الذي يتواجد هناك خلال الفترة الحالية لخوض معسكر مغلق، استعدادا للموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن طرابزون سبور يحاول حل الأزمة مع السفارة السلوفينية خلال الوقت الراهن، من أجل لحاق تريزيجيه بزملائه.

وانضم تريزيجيه إلى صفوف طرابزون سبور بطل الدوري التركي الموسم المنقضي، قادماً من أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الحالية، بعقد مدته موسمين.

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