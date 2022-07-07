إنجاز تاريخي جديد..أنس جابر تتأهل لنهائي ويمبلدون

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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حجزت التونسية أنس جابر، المصنفة الثانية عالميا، مقعدا في نهائي دورة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث بطولات "الغراند سلام" الأربع الكبرى لهذا الموسم، إثر فوزها في نصف النهائي، اليوم، على الألمانية تاتيانا ماريا، المصنفة 103 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-2 و3-6 و6-1، محققة بذلك إنجازا تاريخيا جديدا في عالم الكرة الصفراء وباتت أول لاعبة عربية تبلغ نهائي بطولة كبرى.

واحتاجت أنس جابر إلى ساعة واحدة و45 دقيقة لتضرب موعدا في النهائي مع الفائزة في نصف نهائي الثاني الذي يجمع الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 18 و الكازخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة 23.

وتأمل اللاعبة التونسية، التي تمكنت من بلوغ النهائي الخامس لها هذا العام بعد دورة برلين و تشارلستون ومدريد وروما، في تحقيق اللقب الرابع في مسيرتها.

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