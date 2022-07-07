رئيس برشلونة يعلق على إمكانية التعاقد مع كريستيانو رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، عن إمكانية انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى صفوف الفريق الكتالوني، في ظل التقارير التي تشير إلى أن «الدون» طلب الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي.

وقال لابورتا رداً على التساؤل في هذا الشأن، خلال تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "نحن مُحظوظون لأن معظم اللاعبين يريدون القدوم إلى نادي برشلونة".

وتابع: "أود أن أقول إن الجميع يكون متحمساً عندما يروا أنهم أمام احتمال الانتقال إلى برشلونة، وربما البعض الآخر لا يتحمس، ولكن الأغلبية يريدون الانتقال إلى صفوف برشلونة، ولن أذكر أسماء".

وعن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، قال رئيس برشلونة: "قدمنا عرضنا إلى بايرن ميونخ، والنادي الألماني يدرس العرض في الوقت الحالي".

وتطرق لابورتا للحديث عن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، قائلاً: "من الواضح أن بيكيه يريد أن يحظى بموسم جيد للغاية، إنه متحمس لقيادة خط الدفاع مع اللاعبين الذين يأتون لتعزيز هذا المركز".

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