بينها الكحول.. مدرب مانشستر يونايتد يهدد لاعبيه بقائمة ممنوعات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إنجليزية، عن التهديدات التي وجهها إيرك تين هاغ المدير الفني الجديد لنادي مانشستر يونايتد للاعبيه، حال عدم التزامهم بتعليماته.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن إيرك تين هاغ منح لاعبي مانشستر يونايتد بعض التعليمات وطالبهم بتنفيذها، وإلا سيقوم باستبعادهم من حساباته.

وقالت الصحيفة أن تعليمات تين هاغ للاعبي مانشستر يونايتد، تمثلت في عدم التأخير عن موعد التدريبات أو الاجتماعات الفنية، وعدم تناول المشروبات الكحولية خلال فترة المباريات.

وأكدت الصحيفة أن مدرب مانشستر أخبر لاعبيه أن قراره سيتم تطبيقه على الجميع مهما كان اسم اللاعب المخالف للتعليمات، أو مكانته في صفوف الفريق الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن تين هاغ طلب أيضاً من لاعبيه التوجه له حال مرور أي منهم بمشكلة ما، بدلاً من التوجه لوكلاء أعمالهم، محذراً من تسريب معلومات الفريق لوسائل الإعلام.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب يستهدف تطبيق نظام خاص يضمن التزام كافة اللاعبين، والسيطرة على غرفة الملابس، لتحقيق نتائج مميزة خلال الموسم الجديد، وعودة اليونايتد إلى هيبته مرة أخرى.

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