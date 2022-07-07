ساديو ماني يفجر مفاجأة: طلبت التوقيع على وثيقة «الموت» من أجل السنغال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف السنغالي ساديو ماني المنضم حديثاً إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، كواليس جديدة عن الإصابة التي تعرض لها في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، والتي كانت عبارة عن ارتجاج في الرأس.

وقال ماني في تصريحات لقناة "Pro:Direct Soccer" الفرنسية: "عندما تعرضت للإصابة في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة ضد الرأس الأخضر في دور الـ 16، وأصبت بارتجاج في الرأس، ضغط ليفربول على الاتحاد السنغالي، وكتب رسالة إلى فيفا بأنني في حاجة إلى خمسة أيام راحة على الأقل، وهذا كان يعني غيابي عن مباراة الدور ربع النهائي".

وتابع: "طبيب منتخب السنغال كان عليه إتباع قواعد الراحة، اتصلت بمدرب منتخب السنغال أليو سيسيه وقلت له الطبيب لا يريدني أن ألعب ولكن عليك أن تدفع بي في المباراة، واتصلت برئيس الاتحاد السنغالي وأخبرته أننا بحاجة إلى اجتماع لرغبتي في لعب المباراة، حتى إذا تخليت عن حياتي".

وأكمل: "قلت له أعلم جيداً أنه لا يجب أن ألعب، لكن سأوقع وثيقة تنص على تحملي مسؤولية قراري، إذا مت فأنا المسؤول ولا يتحمل أي شخص آخر المسؤولية، وعندما رفضوا، قلت لهم هذا الأمر مفروغ منه".

وأردف: "قلت للمدرب أعلم أنك خائف، ولكنني أتحمل مسؤولية تواجدي في الملعب، سأكتب تعهد بأنني لعبت بمحض إرادتي وستكون معكم هذه الوثيقة حال توفيت أو حدث لي مكروه، يمكنكم استخدامها".

وأتم: "الطبيب قال لي سنجري فحص طبي صباح يوم المباراة، وبالفعل فعلت ذلك وأرسلنا النتيجة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وقرر الطبيب أنني لائق للعب، الحمد لله كل شيء سار على ما يرام".

يذكر أن مباراة السنغال في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت بالكاميرون كانت أمام منتخب غينيا الاستوائية، وانتهت المباراة وقتها لصالح أسود التيرانجا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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