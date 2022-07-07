كريستيانو رونالدو على متن سفينة تغرق

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق جيمي أوهارا لاعب توتنهام السابق على رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، في الرحيل عن صفوف الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال جيمي أوهارا في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "رغبة رونالدو في الرحيل عن اليونايتد تأتي لاعتقاده بأن السفينة تغرق".

وتابع: "رونالدو حمل يونايتد على عاتقه عدة أشهر، وكان له كل الحق عندما قال: المستقبل ليس مشرقاً مع مانشستر يونايتد، وأريد الفوز بالألقاب".

وكانت تقارير عالمية، أكدت في وقت سابق أن كريستيانو رونالدو أصبح هدفاً للعديد من الأندية الإنجليزية، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل الأنباء التي تشير إلى تمسكه بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

وقال لنيفيل كاراغر أسطورة ليفربول السابق، لصحيفة "ماركا": "يُقال إن تشيلسي وبرشلونة وبايرن ميونيخ يهتمون بالتعاقد مع رونالدو".

وتابع: "يعتبر تشيلسي المرشح الأقوى للفوز بخدمات رونالدو، بعدما التقى المالك الجديد للبلوز تود بويلي مع خورخي مينديز وكيل اللاعب البرتغالي، للحديث عن تفاصيل العقد بين الطرفين".

وأكمل: "النادي الآخر الذي من المتوقع أن يتعاقد مع رونالدو هو بايرن ميونخ، خاصة أن البرتغالي سيحل محل ليفاندوفسكي المتمسك بالرحيل عن صفوف البافاري، وسيشكل وقتها رونالدو ثنائي رائع مع السنغالي ساديو ماني".

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